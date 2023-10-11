İzmir Buca'da Atatürk maskı tartışması

Buca'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan 25'inci Dönem İzmir Milletvekili, Yüksek Mimar Cemil Şeboy,” Atatürk Maskı “yapımına CHP’li meclis üyelerinin hayır oyu kullandığını söylediİZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV ekranlarında Yunus Karakaya’nın sunduğu” Her şeyi Konuşalım Programına konuk olan Mimar ve siyasetçi Cemil Şeboy önemli açıklamalar da bulundu.

Mask yapımın Belediye Meclisine geldiği dönemde CHP’li meclis üyelerinin” Hayır” oyu kullandığının altını çizen Cemil Şeboy, projenin daha geniş kapsamlı olduğunu ama tamamlanamadığını söyledi.

Şeboy” Maskın altında İzmir'in kurtuluşunu simgeleyen panorama olacaktı. Onun dışında maskın karşısındaki seyir terasları oluşturulacaktı. Önemli günlerde vatandaşlar, buradan maskta oluşturulacak lazer şovlarını izleyecekti. Başkanlığım bittiğinde bu projeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na söyledim. Ama bir şey çıkmadı. Daha sonra göreve gelen belediye başkanları da projeyi ilerletmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar” diye konuştu

AK PARTİ NASIL BİR ADAY ÇIKARMALI?

Şeboy” Partiler o kentin karakterine göre siyasetçi yetiştirmeleri gerekir Karşı taraftan oy alacak olan Büyükşehir Belediyesi dâhil İlçe Belediyesi dahil o adayları bulmaları gerekir. AK Parti’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere tüm ilçe belediye başkan adaylarını belirlerken bu kriterlere uygun isimler olmalı” diye konuştu.

Şeboy, partinin İzmir’de başarılı olması için iyi çalışması, sistemli ve mantıklı adımlar atması gerektiğini söyledi. Seçmene yaklaşımın önemine vurgu yapan Şeboy, “AK Parti’nin burada kendisini zorlaması lazım. İzmirlilere daha yakın olmalıdır. İzmirlinin AK Partilisi ile Konyalı’nın AK Partilisi bir değildir. İzmir’deki insan Cuma günü namazına gider, akşama da rakısını içer, meyhaneye de gider. İzmir’deki durum farklıdır. Partinin buradaki yöneticileri ve adayları da böyle olmalıdır” şeklinde konuştu

AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYORUM

Şeboy yaptığı açıklamada, deneyimlerini genç nesillere bırakmak istediğini söyledi. Aktif siyaset yapmak gibi bir amacının olmadığını anlatan Şenol, “Bizim arkadaşlarımız var. Gençler var. Onlara yardımcı olmamız lazım. Danışmanlık yaparız. Adaylık falan düşünmüyorum. Emekliliğim tadını çıkartıyorum. Tembellik de güzelmiş. İstediğim saatte yatıp kalkıyorum. Dünya’ya bir kere geliyorsunuz. 1980’den bu yana vatan millet çalışıyorum. Siyasetin içindeyim. Biz bildiklerimizi anlatırız, işine gelen alır, gelmeyen almaz” diye konuştu.

Programın sonunda İzmir Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çakılkaya ve Yunus Karakaya Cemil Şeboy’a yaptığı güzel çalışmalar için teşekkür dilekleri ile beraber plaket verdiler. Şeboy “Bizi mutlu ettiniz. İşte siyasetçilerin çocuklarına bırakacağı miras bu başka bir şey değil.” dedi