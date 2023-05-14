İYİ Partililer sandık ilgisini değerlendirdi

Türkiye genelinde seçimlere vatandaşın ilgisi yine üst düzeyde oldu. Sabah erken saatlerde sandık merkezlerine koşan seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin huzurunu duydular.BURSA (İGFA) - Bursa’da da seçimlere ilgi oldukça yoğun geçti. Aileleriyle birlikte okullardaki oy kullanacakları sandıkların önünde uzun kuyruklar oluşturan Bursalılar, ülkelerinin geleceğiyle ilgili inisiyatif kullanmanın mutluluğunu duydular.

Seçimlerin iddialı partisi İYİ Parti’de de heyecan daha bir farklı yaşandı.

İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Demokrasi içim, Adalet için, Gençlerimize umut olmak için, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmak için oyumuzu kullandık. Yarın güneş bir başka doğacak. Partimize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bursa iyi olacak, Türkiye iyi olacak” dedi.

İYİ Parti 1.Bölge 1.Sıra Adayı Selçuk Türkoğlu, oy kullanmaya eşi ve çocukları ile birlikte giderken basının da yoğun ilgisi gözlendi. Türkoğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını dilerken, İYİ Parti 2.Bölge 1.Sıra Adayı Hasan Toktaş ise, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini, millet iradesine teslim olacağı günün bugün olduğunu ve sandıklardan da güçlü şekilde çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.