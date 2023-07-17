İYİ Partililer Edirne'de startı verdi... Tüm belediyelere talip

Geçen hafta başkent Ankara'ya giderek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Edirne Milletvekili Mehmet Akalın'ı ziyaret Edirneli il ve 8 ilçe başkanı ortak yaptıkları açıklama ile "Başlıyoruz" diyerek Edirne Belediyesi ile 8 ilçe ve 7 belde belediyesine talip olduklarını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİNRE (İGFA) - İYİ Parti'nin Edirne il merkezi ile ilçelerindeki başkanların Ankara temasları sonrasında yaptıkları ortak açıklama ile birliktelik mesajı verdi.

2023 yılı genel seçimlerinde parti içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmiş olunmasının ve Edirne halkına hissettirmiş olmalarındaki başarının en büyük etken olduğunu ifade eden başkanlar, Edirne'de güçlü bir İYİ Parti'nin varlığına her geçen gün şahit olduklarını açıkladı.

İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bahar Yüknü, İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan, Uzunköprü İlçe Başkanı İbrahim Erkal, Enez İlçe Başkanı Savaş Gündoğdu, Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, Süloğlu İlçe Başkanı Atila Alada, Havsa İlçe Başkanı Hasan Aktaş, Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin, Merkez İlçe Başkanı Bahri Bilen'i temsilen Burak Tanyeli'nden oluşan ekip, Ankara’da Genel Başkan Meral Akşener ile Edirne Milletvekili Mehmet Akalın’ı ziyaret etti.

Birlk, beraberlik ve kararlılıkla kenetlenerek kazandıkları genel seçimlerdeki başarının en büyük kantı olduğunu belirten başkanlar, "Biz İYİ parti Edirne İl ve İlçe teskilatları olarak; Edirne Belediyesine, 8 ilçe belediyesine ve 7 belde belediyesine talip olduğumuzu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Sn. Mehmet Akalın'a bildirdik. Biz İYİ Parti Edirne il, ilçe ve belde teşkilatları olarak şimdi Edirne halkımıza; Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'den aldığımız yetkiyle Edirne Belediyemize, 8 ilçe belediyemize ve 7 belde belediyemize talip olduğumuzu bildiriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e layık ve Evlad-ı Fatihan Edirne Halkının hak ettiği bir Belediye Yönetimi için bugün itibariyle çalışmalarımıza çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.