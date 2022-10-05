İYİ Partili Yokuş: TÜİK itibarını kaybetti!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili partisi adına söz aldı.ANKARA (İGFA) - TBMM kürsüsünde milletvekillerine ve vatandaşlara seslenen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş TÜİK eylül ayı itibarıyla enflasyon rakamlarını açıkladığını hatırlattı.

Enflasyon rakamın yüzde 83'ü aştığını ifade eden Yokuş bağımsız kuruluş olan ENAG’ın ise aynı dönem için bir yıllık enflasyonu yüzde 186 olarak açıkladığını söyledi.

TÜİK’in açıkladığı rakamın inandırıcılığı olmadığını ifade eden Milletvekili Yokuş, “Vatandaş hangi rakama inanacak? Devletin açıkladığı rakamlara mı, TÜİK'in açıkladığı rakamlara mı, bağımsız bir kuruluşun açıkladığı rakamlara mı? Yine, vatandaş aradaki yüzde 103'ü geçen farkı nasıl görecek? Aslında yaşayarak görüyor çünkü hepimiz biliyoruz ki vatandaşın cebi her geçen gün soyuluyor.

TÜİK GERÇEKTEN UZAK VE ŞEFFAF DEĞİL

TÜİK'in gerçeklikten uzak, şeffaflığı yansıtmayan bir kurum olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yokuş, konuşmasında eski TÜİK başkanının enflasyon ile ilgili sözlerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Niye bunu söylüyorum? Yıllarca TÜİK Başkanlığı yapmış olan eski bir bürokrat ‘TÜİK verilerine güvenmiyorum. Ülkemizde, en çok enflasyon rakamları tartışılıyor. Tüketici Fiyat Endeksi verilerine güvenmiyorum. Birincisi, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında son otuz kırk yıllık veriye baktığımızda, makas hiçbir dönem 10 puanı geçmemişti; eylül ayı itibarıyla Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi arasında tam yüzde 69 fark var. Bu, şu demektir: üretici fiyat artırıyor fakat bunu satan esnaf hiç fiyat artırmadan sürekli zararına satıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. Ayrıca, fiyatların toplanmasında, enflasyonun hesaplanmasında müdahale var." diyor. ‘Fiyatları piyasadan derleyen görevlilere 'İnternetten bir ürünün fiyatını belirleyip bunu gireceksiniz.' talimatı veriliyor. Esas olan, her vilayetten ve belirlenmiş olan 225 ilçeden, on binlerce iş yerinden fiyat derleyerek enflasyon hesabı yapmaktır.’ diyor.