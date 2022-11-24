İYİ Partili Yokuş'tan Bakan Akar'a sert tepki!

İYİ Parti Konya Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Fahrettin Yokuş, TBMM'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a söylediği sözlere sert tepki gösterdi.KONYA (İGFA) - İYİ Parti Konya Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Fahrettin Yokuş, TBMM'de yapılan Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile Bakan Hulusi Akar arasında yaşanan tartışmaya değindi.

Bakan Akar'ın Çıray'a karşı kullandığı 'nah alırsın' sözünü hatırlatan Milletvekili Yokuş, "Ben de ilk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Söyleyecek sözü olmayanlar hakaret ederler. AK Parti Genel Başkanı da önüne gelene hakaret eden biridir. Örnekleri say say bitmez, Soylu ve Akar gibi bakanları da aynı yolda." dedi.

Fahrettin Yokuş, açıklamasında Bakan Akar'a yüklenerek, "Ağzı bozuk, çatal dilli bakanlar listesine Hulusi Akar da katıldı. Bilindiği gibi bu hususta Süleyman Soylu açık ara liderliğini koruyor. Millet olarak tek tesellimiz Bakanlar Kurulu içinde bu listeye girmeyen Bakanlarımızın olması." diye konuştu.