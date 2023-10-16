İYİ Partili Türkoğlu, TEİAŞ'ın ihalelerini TBMM'ye taşıdı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına, TEİAŞ’ın ihale usulsüzlüklerini sordu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na, iddialar arasındaki ihaleye konu olan en az maliyet bilgilerinin belli firmalara önceden açıklanması, üçüncü kişilere bilgi sızdırılarak rekabetin ortadan kaldırılmasına yönelik sorular yöneltti.

Bakan Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren İYİ Partili Milletvekili Selçuk Türkoğlu, denetimler sonucunda ortaya çıkan usulsüzlükler ile ilgili olarak herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığını da sorguladı.

Milletvekili Türkoğlu, Kamu İhale Kurumu'nun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) internet sitesinde, 2023/765173 ve 2023/693062 İhale kayıt numaralı ihaleler haricinde iptal edilenler dahil olmak üzere, yaklaşık maliyetleri ilgili firmalarca öğrenilen başkaca ihale olup olmadığını da sorarken, "Kamunun zararına sebebiyet verecek şekilde, yaklaşık maliyetlerin EKAP internet sitesinde belirtilmesine ilişkin uygulama, maliyet etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik ihale stratejisi bağlamında, çeşitli gerekçelerle iptal edilenler öncelikli olmak üzere, benzeri nitelik ve nicelikte gerçekleştirilecek ihaleler için rekabetçi tekliflerin elde edilmesi ve değerIendirmesi, ihale sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi, mali kaynakların verimli şekilde kullanılması ilkesi ile örtüşmekte midir? Bakanlığınıza bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ile Bölge Müdürlüklerince, 2020-2023 yılları arasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin faaliyet alanı ile doğrudan ilişkisi bulunmayan tek bir teklif ile istisna yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesi o) fıkrasına aykırı olmasıyla ilgili yaptırım içeren uygulamanız ne olacaktır?" sorularının da yanıtlanmasını talep etti.