İYİ Partili Türkoğlu'na TBMM'de bir görev daha

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Meclis Grup Yönetimi Üyeliğinin yanı sıra, TBMM İnsan Hakları İnceleme İhtisas Komisyonu Üyeliğine seçildi.ANKARA (İGFA) - Yemin töreni sonrası ilk olarak Koray Aydın’ın başkanlığını yaptığı TBMM Grubu’nda Yönetim Kurulu’nda görev verilen Türkoğlu, bu sorumluluğunun yanı sıra TBMM İnsan Hakları İnceleme İhtisas Komisyonu’na da seçildi.

Konu ile ilgili olarak, “İnsan hakları konusu evrensel bir meseledir ve maalesef ülkemizde de sık sık ihlaller yaşanan bir konudur” diyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

“Özellikle de ifade hürriyetinin kısıtlanması, basın özgürlüğünün uluslararası standartlara bir türlü kavuşturulamaması, genel anlamda da insan hak ve özgürlüklerinin sekteye uğratılması olarak ülkemizde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Üzerimize düşen sorumluluk; ülkemizin dünyadaki saygınlığını arzulanan boyutlara getirebilmek için insan haklarıyla ilgili ihlallerin ortadan kaldırılması, kişi hak ve özgürlüklerinin uluslararası standartlara yükseltilmesi, her koşul ve şartta hukukun üstünlüğünün savunulması, adaletin hakim kılınması, herkes için adil ve hakça bir yaşam düzeyinin gerçekleşmesidir. Komisyon bünyesinde bu idealler doğrultusunda ilkeli bir duruşla Bursa’mızı ve ülkemizi layıkıyla temsil etmek her daim önceliğimiz olacaktır.”