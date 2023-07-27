İYİ Partili Türkoğlu: Bir yıl doğal gaz sözü kısa sürdü!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bedava doğalgaz sorununu TBMM’ye taşıdıBURSA (İGFA) - Bedava doğalgaz sorununu TBMM’ye taşıyan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’a seslenerek, “Hani mutfakta ve şofbende kullanılan doğalgaz bir yıl ücretsiz olacaktı. Vatandaşa neden yeniden ödeme faturası göndermeye başladınız” diye sordu.

Devlet adına seçimden önce verilen sözün sadece bir ay tutulduğunu öne süren Milletvekili Türkoğlu, vatandaşın büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konu ile ilgili verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"SORU 1- Genel seçimler öncesinde vatandaşa verilen bir yıl boyunca bedava doğalgaz sözünde, bakanlığınızdan görüş alınmış mıdır, bu sözün gerçek olması halinde bir maliyet fizibilitesi yapılmış mıdır?

SORU 2- “Mutfakta ve şofbenlerde kullanılan doğalgazdan bir yıl boyunca ücret almayacağız” derken, “Ancak doğalgazdaki vergilerin tahsilatına devam edeceğiz” dediniz mi? Böyle bir uyarı yapmadıysanız, astronomik ÖTV zammıyla beraber vatandaşa yeniden fatura çıkarmaya başlamanızın somut gerekçesi nedir?

SORU 3- Haklı olarak kendisini kandırılmış hisseden biçare vatandaşı teskin edebilecek türde, özür niteliği taşıyacak rakamsal bir argümanınız var mı?