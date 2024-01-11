İYİ Partili Türkoğlu anjiyo oldu
İYİ Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından hastane pozu paylaştı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu anjiyo oldu.
Milletvekili ve başkan adayı Türkoğlu, haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
https://twitter.com/YS_Turkoglu/status/1745379727953608927
Türkoğlu paylaşımında, "Kıymetli dostlarım yoğun koşuşturmanın içinde yorgun düşen kalbimiz dün sabaha karşı küçük bir uyarı verdi. Değerli doktorlarımızın acil anjiyo müdahalesiyle stent takıldı ve Allah’a çok şükür iyiyim. İnşaAllah gönül ve yürek birlikteliğimiz ile milletimize hizmet davasındaki mücadelemiz eskisinden de sağlıklı devam edecek. Kısmetse bir kaç günlük dinlenme sonrasında yine beraberiz. Dualarınız için müteşekkirim, sağ olun, var olun, sağlıklı olun" ifadelerini kullandı.
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