İYİ Partili Türk Milliyetçilerine 'Zafer' daveti

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon kanalında gündemi değerlendirerek İYİ Parti seçmenine çağrıda bulunurken, Genel Başkan Meral Akşener'e de gönderme yaptı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Flash Haber TV’de gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti seçmenine çağrıda bulunan Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Meral Hanım’a ve İYİ Partililere şunu hatırlatmak isterim. Türk Milliyetçiliği istek şarkısı değildir" yorumunda bulundu.

"Merkez tutmadı milliyetçilik satalım birazcık olmaz" diyen Özdağ, "İYİ Parti’nin kuruluşunda Meral Hanım’la üzerinde anlaşamadığımız hususlardan bir tanesi; ben partinin politik pozisyonunu milli merkez olarak tanımlarken, Meral Hanım, 'Hayır, milli merkez değil merkez olsun' diyordu. Hatta istifa ettiği Afyon kongresinde istifadan iki dakika önce yanında oturan İYİ Parti milletvekiline ben bir broşür dağıtmıştım “milli merkez” diye. Ayağa kalktı, 'Bu broşür partinin fikri değildir. Ümit Bey’in kendi fikridir' diye açıklama yaptı ve sonra kalktı istifa etti. Bırakın milliyetçiliğe milli merkez kavramına bile karşı çıkan Meral Hanım, 5 sene merkez siyaset yaptıktan sonra şimdi partisini Türk Milliyetçisi yapmaya karar vermiş. Neden? Türk Milliyetçiliği yükseliyor. Günaydın! Günaydın ama Türk milliyetçileri, Atatürkçüler bu kadar saf değiller" diye konuştu.

İYİ Parti'nin milletvekili listesinden isimler de veren Özdağ, "Burada soracağım; Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara milletvekili. AK Parti Şanlıurfa milletvekiliydi daha önce. “Suriyeliler geri gitmek isteseler bile yollamayacağız. Türk tarımını Suriyelilerle kalkındıracağız” diyen kişi. Türk Milliyetçiliğini onunla mı yapacaksınız? Adnan Beker, Ankara milletvekili. Melih Gökçek döneminde var olmuş. Melih Gökçek görevden alındığı zaman kapısında karşılayan dört kişiden bir tanesi. Adnan Beker’le mi Türk milliyetçiliği yapacaksınız? Mehmet Selim Ensarioğlu ile mi Türk Milliyetçiliği yapacaksınız? Ensarioğlu, Ümit Özdağ’a ‘faşist’ diyen tarafta dolaşan bir adam. “Abdullah Öcalan’ın haklı talepleri var” diyen bir adam. Bununla mı Türk Milliyetçiliği yapacaksınız?" sorularını yöneltti.

Bu isim listesini uzatabileceklerini ifade eden Ümit Özdağ, "Özetle; Türk Milliyetçiliğine, Atatürkçülüğe, Atatürk’e hakaret etmemek lazım. Türk Milliyetçisisinizdir gerçekten ve bunu bizim yaptığımız gibi bedelini ödeyerek söylersiniz. Bir şey daha ekleyim; eğer Zafer Partisi olamasaydı İdris Naim Şahin de bugün İYİ Parti’den milletvekili olacaktı. İdris Naim Şahin’le mi yapacaksınız Türk Milliyetçiliğini? İYİ Parti’deki bütün samimi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi’ne davet ediyorum" dedi.