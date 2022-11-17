İYİ Partili Tatlıoğlu Bursa'da zeytin üreticilerine ses oldu

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin üreticilerini tarlalarına ziyaret ederken, dertlerini dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yeniköy'de hasat çalışmasında zeytin üreticilerini ziyaret eden İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'nin hem tarımın hem de hayvancılığın eski günlerine dönmesina az kaldığını ifade ederek, partinin tarım ve hayvancılık politikalarını paylaştı.

Hiçbir çiftçinin zarar etmesine göz yummayacaklarını belirten Tatlıoğlu, "Çiftçimizi kuraklık oldu, dolu vurdu, hastalık geldi diyerek kara kara düşündürmeyeceğiz. Avrupa’daki çiftçi, ürettiğinden nasıl kazanıyorsa, bizim çiftçimiz de kazanacak. Hem çiftçi kazanacak, hem de milletimiz, sebzeyi ve meyveyi ucuza alabilecek. Çiftçi üretmesin, Türkiye tarımsal üretimde ithalata bağımlı kalsın diye uğraşanlar gidecek, ürettiğinden kazanan, zengin ve mutlu çiftçilerimiz için çözümler üreten İYİ Parti gelecek" dedi.

ZEYTİN ÜRETİCİSİ DERTLİ…

Zeytin hasadının sıkıntılarını dile getiren üreticilerin, değil çiftçiliği özendirmek, bitirmek için çaba harcadıklarını iddia ederken, işçilik fiyatları ve maliyetlere de dem vurdu. Vatandaşların akrabalarla bir araya gelerek zeytinlerdeki ürünleri birlikte topladıklarını ifade ettiklerine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Böyle giderse, önümüzdeki yıllarda ne zeytini, ne de zeytini üretecek çiftçiyi bulamayacaklar!” diyerek tüm zeytin üreticilerinin sesi oldu.

Ziyaretlerde İYİ Partili Tatlıoğlu, bir diğer zeytin üreticisi de devlet bankalarından kredi alamamaktan yakınmasına ses oldu.