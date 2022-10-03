İYİ Partili Sezgin, orman dışına çıkarılan 1,5 milyon metrekare arazileri sordu

İYİ Partili Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, orman sınırları dışına çıkartılan arazileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu.AYDIN (İGFA) - İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, 6088 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile orman sınırları dışına çıkartılan arazileri gündeme getirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından bu kararın gerekçelerinin açıklanmasını talep etti.

Sezgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, 16 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6088 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon 545 bin 22 metrekare arazinin orman sınırları dışına çıkartıldığını belirterek, bazı mülk sahiplerine menfaat sağlandığı iddialarını gündeme getirdi.

“BİRİLERİNE MENFAAT SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL DÜZENLEME Mİ YAPILDI?”

Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te bulunan 1,5 milyon metrekarenin üzerinde arazinin, bazı mülk sahiplerine menfaat sağlamak amacıyla özel düzenleme yapılarak orman sınırları dışına çıkartıldığı iddialarını hatırlatan Aydın Sezgin, “orman içi ve bitişik alanların yapılaşmaya açılmasının çok riskli olduğu” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Sezgin’in, Bakan Kurum tarafından yanıtlanmasını talep ettiği sorular şöyle:

- Karar kapsamındaki arazilerin her birinin orman sınırları dışına çıkartılmasının gerekçeleri nelerdir?

- Orman sınırları dışına çıkartılan araziler arasında, TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan arazi bulunmakta mıdır?

- Karara gerekçe oluşturan Orman Kanunu’nun 16. Maddesi, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerleri kapsamaktadır. Karar kapsamındaki arazilerin bu tanımlara uygun olduğunu ortaya koyan çalışmalar ve doğrulanabilir göstergeler nelerdir?