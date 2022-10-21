İYİ Partili Sezgin'den pamuk destekleme primleri beklentisi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde pamuk üreticilerinin sorunlarını dile getirerek, “Pamuk alım fiyatları beklentilerin çok altında kaldı” ifadelerini kullandı.AYDIN (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda TARİŞ tarafından 44 randıman 1 kilo kütlü pamuk için 22 TL, Çukobirlik tarafından 21 TL alım fiyatı açıklandığını hatırlatan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, üreticilerin beklentilerinin çok altında kalan bu fiyatlara rağmen piyasada pamuğun fiyatının daha da gerileyerek 15 TL düzeylerine kadar düştüğünü belirtti.

Sezgin, kütlü pamuğun 2021 üretim yılında 6,30 TL olan kilogram maliyetinin 2022 yılında 14 lira civarına çıktığını vurgulayarak, “Gübre, zirai ilaç, enerji gibi girdi maliyetlerine yapılan yüzde 300’ün üzerindeki zamlardan sonra pamuk alım fiyatlarını çok daha yüksek bekleyen üreticiler hüsrana uğramıştır. Düşük pamuk alım fiyatları, ekim alanlarının azalmasını ve rekoltenin düşmesini beraberinde getirme riski taşımaktadır. Üreticinin kâr etmesi ve üretime devam etmesi, sektörün sürdürülebilirliği ve Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin talepleri ve yükselen maliyetler doğrultusunda pamuk taban fiyatının 24 TL’nin altında olmaması gerektiğini belirten İYİ Partili Sezgin, pamuk destekleme primlerinin de artırılması çağrısında bulunarak “Dolar kuru 8,5 lira iken pamuk destekleme priminin 1,10 TL olduğu gerçeğinden hareketle üreticiler, mevcut dolar kuru göz önünde bulundurularak desteklerin 2,20 TL’ye çıkartılması gerektiğini belirtmektedirler” dedi.

Sezgin ayrıca desteklerin ekim-kasım ayında açıklanması ve ödemesinin bir sonraki yılın mayıs ayında yapılması nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu belirterek, “Destekleme primlerinin açıklandığı tarih ile ödemenin yapılacağı tarih arasındaki değer kaybı yüzde 50’den fazladır. Bu nedenle üreticiler, primlerin açıklandığı yıl üreticilere ödeme yapılması gerektiğini savunmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.