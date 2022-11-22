İYİ Partili Sezgin'den Bakan Akar'a 'Adalar' sorusu

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde söz alarak, Bakan Hulusi Akar'a Yunanistan'ın işgal ettiği adalarla ilgili görüşlerini sordu.ANKARA (İGFA) - Taksim'de geçtiğimiz hafta yaşanan saldırının Suriye'deki gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten İYİ Partili Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Terörist PKK-PYD/YPG ve IŞİD tehdidi yetmiyormuş gibi İdlib'de ortak hareket ettiğimiz HTŞ ve yakın bir eş güdüm içinde olduğumuz Suriye Millî Ordusu da ülkemiz için bir tehdit yumağı hâline gelmiştir. İdlib odaklı ve Suriye Millî Ordusu merkezli tehdit sarmalı için uzun vadeli çözüm perspektifiniz nedir diye sormadan edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kılıç Harekâtı'nda Suriye askerlerine de kayıp verdirtildiği iddialarını hatırlatan Sezgin, "İddialar doğruysa bu kasten mi yapılmıştır?" şeklinde konuştu.

Sezgin, Karkamış'a yapılan saldırıyla ilgili olarak, havan topu menzilinin bulunduğu alanların tamamının Suriye Millî Ordusu denetiminde olduğunu belirterek, "saldırının SMO içindeki gruplar tarafından yapılmış olabileceğine yönelik değerlendirmeler dolaşıyor, bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"S-400'LERİN AKİBETİ NE OLACAK?"

ABD'den F-16 alımına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirten Aydın Sezgin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın F-16'ların ne zaman tedarik edileceğine ilişkin beklentilerini sordu. Sezgin, "Kongrenin satışa onay vermemesi durumunda hangi seçenekler öngörülmektedir?" sorusunu yöneltti.

S-400'leri de gündeme getiren Sezgin, "Geçtiğimiz yıllar bu Meclis çatısı altında bir uyarıda bulunduk, tercihinizin yanlışlığını ısrarla vurguladık. Netice itibariyle S-400'ler atıl durumda. Bunların akıbeti ne olacak?" ifadelerini kullandı.