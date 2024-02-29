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İYİ Partili Sedat Kılınç: Hukuk çerçevesinde mültecileri vatanlarına göndereceğiz

SİYASET 29.02.2024, 09:36
İYİ Partili Sedat Kılınç: Hukuk çerçevesinde mültecileri vatanlarına göndereceğiz

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, ilçe halkından duyduğu mülteci rahatsızlığına dönük çözümünü paylaştı. Kılınç, 1 Nisan tarihi itibariyle Melikgazi’de ikamet eden mültecileri hukuk çerçevesinde vatanlarına göndereceklerini söyledi. . Kılınç, Sarımsaklı Mahallesindeki vatandaşların geçtiğimiz günlerde, “Hizmet yoksa oy da yok” çıkışlarına tepkisiz kalmadı ve burada vatandaşlarla buluşup sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, seçim çalışmaları kapsamında ilçe halkıyla buluşmalarına devam ediyor. Gittiği her yerde “Dertlere çare” olarak karşılanan Sedat Kılınıç, açıkladığı projelerle de hem dar gelirli ve yoksul vatandaşların hem de üst gelire sahip vatandaşların sorunlarına umut oluyor. Kılınç, Sarımsaklı Mahallesindeki vatandaşların geçtiğimiz günlerde, “Hizmet yoksa oy da yok” çıkışlarına tepkisiz kalmadı ve burada vatandaşlarla buluşup sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi. Sedat Kılınç’a bu ziyaretinde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ile Teşkilat Üyeleri de eşlik etti.

İlçedeki bütün mahallelerde kamet eden vatandaşa dokunan ve dokunmaya devam eden Sedat Kılınıç, eşitsizlik ve adaletsizliğe dayalı hizmet açığından rahatsızlıklarını dillendiren vatandaşları dinlerken, bir yandan da notlarını alarak çözüme dönük adımlar atıyor. Açıkladığı projelerin toplum üzerinde doğurduğu etkileri de gözlemleyen Kılınç, projelerin olumlu karşılık bulmasından da mutluluk duyuyor. 

VATANDAŞLARIMIZ MÜLTECİ SORUNUNU BİZLERLE PAYLAŞTILAR, ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN

Eskişehir Bağları Gece Kondu Önleme Merkezindeki Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallelerindeki vatandaşlarla buluşan İYİ parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınıç, bu mahallelerdeki en büyük sorunun mülteci sorunu olduğuna dikkat çekti. 1 Nisan sabahından itibaren mülteci sorununu çözecek projesini de hayata geçireceğini belirten Kılınıç, projesinin detaylarını yşu sözlerle özetledi:

Eskişehir Bağları Gece Kondu Önleme Bölgesindeyiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın en büyük problemi mülteciler! Bunlarla ilgili yaşadıkları problemleri defalarca bizlere anlattılar. Biz de diyoruz ki 1 Nisan tarihi itibariyle biz mültecileri vatanlarına geri göndereceğiz. Bu konuda hukuk çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Ruhsatsız işyerlerini kapatacağız, sosyal yardım vermeyeceğiz. Bu noktada da vatanlarına geri gitmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizimle yaşam biçimleri, kültürleri, gelenekleri ve hayata bakışları hiç uyuşmayan bu toplum şu anda beraber yaşamak mecburiyetinde bırakıldı. Bu konuda tavrımız net, elimizden geleni yaparak vatanlarına geri göndereceğiz.

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