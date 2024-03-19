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İYİ Partili Sedat Kılınç: "Halkın sorunlarından uzaklar"

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, iftarını Ağırnas halkıyla birlikte açtı. Burada bir açıklamada bulunan Sedat Kılınç, Ağırnas’ın hizmet açığına dikkat çekerek, “Buraya gelen hizmetler zorla geliyor. Neden? Çünkü yıllardır aynı insanlar iktidarda olunca şunu düşünüyorlar; ‘Ceketimizi assak kazanırız’ diyorlar ve halkın içine girmiyorlar. Gençlerimizin derdini anlamıyorlar. Memlekete hizmet yapmıyorlar. Sorunları bilmiyorlar” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

SİYASET 19.03.2024, 09:33
İYİ Partili Sedat Kılınç: "Halkın sorunlarından uzaklar"

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, iftarını Ağırnas halkıyla birlikte açtı. Burada bir açıklamada bulunan Sedat Kılınç, Ağırnas’ın hizmet açığına dikkat çekerek, “Buraya gelen hizmetler zorla geliyor. Neden? Çünkü yıllardır aynı insanlar iktidarda olunca şunu düşünüyorlar; ‘Ceketimizi assak kazanırız’ diyorlar ve halkın içine girmiyorlar. Gençlerimizin derdini anlamıyorlar. Memlekete hizmet yapmıyorlar. Sorunları bilmiyorlar” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, yaklaşan seçim öncesi mahalle gezilerine aralıksız devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası da seçmenle buluşmalarına devam eden Sedat Kılınç, gittiği her yerde sevgi ile karşılanıyor. Her vatandaşın sıklıkla eşit hizmet alması gerektiğine dikkat çeken Kılınç, iftar da Ağırnas halkı ile buluştu.

  KİMİN NE DERDİ VAR, NE SIKINTISI VAR BİLMİYORLAR

Ağırnaslılar tarafından coşku ile karşılanan Sedat Kılınç, vatandaşların hizmet eksikliği noktasındaki sorunlarını dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte kalabalık bir Ağırnas halkı ile birlikte iftarını açan İYİ Partili Sedat Kılınç, Ağırnas halkının alamadıkları hizmetin fazlasını sunacağının sözünü verdi.  Sedat Kılınç, iftar sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Seçimleri biz kazanırsak bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapacağız. Yani bu bölgeyi daha çok destekleyeceğiz. Çünkü buraya gelen hizmetler zorla geliyor. Muhtarlarımızın gayretleriyle, insanlarımızın gayretleriyle hizmet geliyor. Biz buraya zorla değil kendiliğimizden hizmet etmeye geliyoruz. Tabii herkesin bir siyasi görüşü vardır hepsine saygı duyuyoruz.  Artık ülkemizde bir şeylerin değişmesi gerektiğini de hepimiz düşünüyoruz. Neden? Çünkü yıllardır aynı insanlar iktidarda olunca şunu düşünüyorlar; ‘Ceketimizi assak kazanırız’ diyorlar ve halkın içine girmiyorlar. Gençlerimizin derdini anlamıyorlar. Memlekete hizmet yapmıyorlar. Sorunları bilmiyorlar. Kimin ne derdi var, ne sıkıntısı var bilmiyorlar. Ben bugüne kadar hemen hemen bütün mahallelerimizi gezdim. Bazı mahallelerimize ikinci kez, üçüncü kez gitmeye gayret gösterdim. Seçime kadar hedefim 100 bin insanımızın elini sıkmak. Allah sizlerden razı olsun, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bizi burada ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 

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