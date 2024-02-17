İYİ Partili Özel: “Edirne halkı başka illere zorunlu göç ediyor!”

İYİ Partili Ümit Özel, TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel: “TÜİK iş aramaktan ümidini kesenleri kapsam dışı tutarak, işsizliği de kağıt üstünde düşük gösteriyor” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE / İGFA - İYİ Partili Ümit Özel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre işsizliğin azaldığını ifade eden Özel hem yıllık hem aylık olarak dar tanımlı işsiz sayısında azalış yaşansa da geniş tanımlı işsiz sayısının aylık 1 milyon, yıllık ise 1,5 milyon kişi arttığına işaret etti.

Özel yaptığı açıklamada TÜİK'in iş aramaktan ümidini kesenleri kapsam dışı tutarak, işsizliği de kağıt üstünde düşük gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:“Gerçekleri gizlemek vatandaşın yoksulluğunu ortadan kaldırmıyor. Düşük istihdam, yükselen işsizlik oranı ekonomideki sağlıksız yapının göstergesidir. İşsizlik sorununu çözmek, herkesin çalışma hakkını kullanabilmesini sağlamak toplumsal barışın ve eşitlikçi refah toplumu anlayışının temel koşuludur. İşsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadele ederek fırsat eşitliğini gerçekleştirmek İYİ Parti'nin önceliklerindendir. İktidarın uygulamadığı politikalar sebebiyle Edirne'de de tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Birçok genç işsiz var. Vatandaşlarımız farklı illere beyin göçü yapmak zorunda bırakılıyor ve Edirne genç nüfusu zorunlu göç sebebiyle azalıyor. İlerleyen süreçte bu ülkemizin göz bebeği Edirnemiz için sancılı süreçlerin doğacağının sinyalini veriyor. Fakat her en olursa olsun vatandaşımızın refahı için mücadelemiz sürecektir”