İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu TÜSÇAD'ı kabul etti

TÜSÇAD Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamuda çalışanlar arasında en fedakâr olanların sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Herkes Duysun muhabiri Reyhan Özbakır’a açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamuda çalışanlar arasında belki de en fedakâr olanların sağlık çalışanları olduğunu ifade ederek, “Gerek pandemi zamanında gerek büyük afette yani depremde sağlık çalışanlarının ne kadar fedakârca çalıştıklarını hep birlikte gördük. Hepsinin emeklerine çok müteşekkiriz. Gerek pandemide gerekse depremde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını da rahmetle ve minnetle anıyorum. Hak ettikleri değeri görmeleri adına gerek çalışma şartlarının düzeltilmesinde gerekse de ekonomik şartlarının düzeltilmesi noktasında en kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımızın ülkemizden gitmeleri hususunda değil kalmaları, hatta dışarıdaki sağlık çalışanlarımızın ülkemize yeniden dönmeleri noktasında hem şahsen hem de İYİ Parti grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında mücadelemiz devam edecek. Bunu yaparken, ortak aklı oluşturmak adına ilgili dernekler, sendikalar ve emek örgütleriyle de her zaman irtibat halinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/J0VIGNP6YuA

“DAĞ FARE DOĞURDU”

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden ve geçtiğimiz günlerde yeni zam oranı açıklanan asgari ücret hususunda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Ne yazık ki dağ fare doğurdu. Bu enflasyon ortamında dar, sabit gelirli kesimlerin, büyük yoksul çoğunluğun yaşamlarını kolaylaştırmayacağı aşikârdır. Mesele yüzde 34 oranında zam yapmak değil, alım gücünü artırmaktır. Artmış mıdır? Artmamıştır. Ülkede hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırı bilimsel verilerle ortadayken aslında bu üçlü mutabakatla açıklanan asgari ücret yine ülkenin dar, sabit gelirli çalışanlarına ne yazık ki sürünmeyi, yokluk ve yoksullukla mücadele etmeyi vazetmektedir. Hükümet yine tercihini sermayeden yana ve güçten yana kullanmıştır.” dedi.