İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu'ndan TBMM'ye iki önerge

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM aracılığıyla sığınmacılara yönelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarına iki yeni soru önergesi verdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM’ye 2 yeni soru önergesi daha verdi.

Milletvekili Türkoğlu, bunların birinde, “60 yaş üzeri kaç sığınmacının Türk vatandaşı yapıldığını ve bunlar arasında 65’ini dolduran kaç kişi bulunduğunu” sorgularken; diğerinde, bu kapsamda olanların sağlık hizmetlerinden aldıkları payla ilgili rakamsal veriler istedi.

Türkoğlu’nun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan cevaplandırmasını istediği, "60 yaş üzeri kaç sığınmacı Türk vatandaşı yapıldı ve bunlar arasında 65’ini dolduran kaç kişi bulunuyor? Sığınmacılar ülkemize girişlerinde güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor mu? Kayıtlarınıza göre mülteci statüsüne sahip olup da ülkesinde suça karışmış, hakkında özellikle adli suçlarla ilgili mahkumiyet kararı bulunan kişi sayısı kaçtır?" soruları yer aldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırmasını istediği sorular ise şöyle:

"Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarından, 60 yaş üzeri olup da ücretsiz sağlık hizmeti alan kaç sığınmacı bulunuyor? Sığınmacılar ülkemize gelişlerinde genel bir sağlık taramasından geçiriliyor mu? Bakanlığınızda; bu kişilerin geldikleri ülkelerindeki sağlık durumlarıyla ilgili raporlarına ulaşabilecek bir denetim mekanizması oluşturuldu mu? Kayıtlarınızda; kanser, şeker, kalp v.b. gibi kronik rahatsızlığı olan kaç sığınmacı var? Bunların ilaç ve tedavileri için bugüne kadar yapılan harcamanın rakamsal boyutu nedir?"