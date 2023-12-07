İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu'ndan Bakan Tunç'a Gazze tepkisi!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TİHEK sempozyumunda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Savaş başladığından beri Gazze’ye gitmek için müracaat ediyoruz. Şimdiye kadar bir parlamento üyesini bile bölgeye gönderemeyen hükümetimiz ne gibi adımlar atacak bize bir zahmet söyleyin!” diyerek tepkisini dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Kısa adı TİHEK olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nca düzenlenen “Küresel İnsan Hakları” konulu sempozyumda, “İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş” konuları, ana başlıklar altında tartışılıp irdelendi.

Sempozyuma, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun tepkisi damgasını vurdu.

Toplu fotoğraf çekimi sırasında bulunduğu yerden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Türkoğlu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu adına bir heyet halinde Gazze’de incelemelerde bulunma taleplerine cevap verilmemesini sorguladı.

Milletvekili Türkoğlu, “Sayın Bakan, savaş başladığından beri Gazze’ye gitmek için müracaat ediyoruz. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ulusal ya da uluslararası bir heyetle durum tespiti yapmak üzere gitmeliyiz diye de ısrar ediyoruz. Ancak bugüne kadar Gazze’ye bir parlamento üyesini bile gönderemeyen hükümetiniz, ne gibi adımlar atacak bize bir zahmet söyleyin de öğrenelim” diye sordu.

Bakan Tunç buna karşılık, “Siz zaten takip ediyorsunuz. Etmeye devam edin!” diye cevap vermekle yetindi.

Türkoğlu’nun toplu fotoğraf çekimi sırasında gösterdiği tepkinin damgasını vurduğu sempozyumda, dünyada barış içinde yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, kişisel hak ve hürriyetler, özel hayatın gizliliği, eşitlik hakkı ve kadın hakları konuşuldu.

Aynı zamanda insan ticareti, mülteciler, sığınmacılar ve İslam karşıtlığı gibi bugünlerde yüzleşilen küresel insani krizler, trajediler ve yıkıcı savaşlar karşısında, insanlığın etkisiz kalışı tartışıldı ve çözüm yolları arandı.