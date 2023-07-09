İYİ Partili Milletvekili Akalın, Bakan Özhaseki'ye 'kamu binalarını' sordu

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne’deki kamu binaları ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, il genelindeki kamu binalarının durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlamasıyla ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sundu.



İYİ Partili Milletvekili Akalın soru önergesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında ülke genelinde özel ve kamu binalarının bir kısmı yaşanabilecek bir depreme karşı dayanıklılık derecelerinin ölçülmesi açısından incelenmeye başlandığına vurgu yapılırken, incelemeler sonrasında bazı yapıların depreme karşı dayanıksız olması sebebiyle tahliye edilerek yıkımına karar verildiği ve bir kısmı için ise güçlendirme öngörüldüğünü kaydetti.

Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmalarda eğitim kurumları başta olmak üzere kamu binalarının depreme dayanıklılığını öğrenmek çalışmalar yapıldığı hatırlatan Akalın, Bakan Özhaseke'ye şu soruları yöneltti:

"1-Edirne ilinde toplam kaç kamu binası vardır ve kaç kamu binasının depreme karşı dayanıklılığı ölçülmüştür?

2-Yıkım kararı çıkarılan kaç kamu binası vardır ve ilçelere göre dağılımı nelerdir?

3-Yıkım kararı çıkarılan kamu binalarının isimleri nelerdir?

4-Yıkım kararı çıkarılan ve tahliye edilmeyen kamu binası var mıdır?

5-Yıkım kararı çıkarılan ve yıkım işlemi gerçekleşen kamu binası var mıdır?

6-Güçlendirme kararı çıkarılan kaç kamu binası vardır?

7-Güçlendirme kararı çıkarılan ve güçlendirme işlemi gerçekleşen kamu binası var mıdır?

8-Güçlendirme kararı çıkarılan ve güçlendirme işlemi gerçekleşen kamu binalarının isimleri nelerdir?"