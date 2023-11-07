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İYİ Partili Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
SİYASET 07.11.2023, 16:19
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı öncesi AK Parti MKYK salonuna gelen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
https://twitter.com/Akparti/status/1721866869089386803
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