İYİ Partili Eroğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na spor yatırımları sorusu

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanmak üzere TBMM'ye soru önergesi hazırladı.GİRESUN (İGFA) - İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Trabzon milletvekilimiz Hüseyin Örs ile Bakan tarafından yanıtlanmak üzere 4 sorudan oluşan önergede Giresun OSB’de amatör müsabakalara da ev sahipliği yapan tesislerin akıbetini sordu.

Giresun 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 12 dönümlük arazinin 10 yıl önce 49 yıllığına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildiği, ilgili alanın düzenlenerek devlet bütçesinden futbol sahası haline getirildiği ve Giresun ili amatör futbolu için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Organize Sanayi futbol sahası Giresun merkez ilçede geçmişte olduğu gibi bu sezon da aktif faal bir şekilde amatör futbol müsabakalarına ev sahipliği yapmaktadır. Başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan kadın ve erkek vatandaşlarımız ve sporcularımız için önemli bir tesis konumundadır. İlgili sahanın atıl olduğu ve kullanılmadığı gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca futbol sahasının üzerine fabrika kurmak amacıyla değerinden aşağıda bir fiyatla bir firmaya tahsis edildiği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki 49 yıllık tahsisin iptal edildiği iddia edilmektedir. Bu durum basında da yer almıştır” dedi.

Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması için soruları ise şöyle:

1- Giresun 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan aktif olarak kullanıldığı halde tahsisin iptal edildiği hususu doğru mudur? Doğru ise bu iptalin gerekçesi nedir?

2- İddia edildiği üzere ilgili saha bir firmaya tahsis edilmişse; bu firma hangi firmadır?

3- Giresun 1.OSB'nde icralık veya satılık boş arsalar olduğu söylenmektedir? bu doğru mudur? Doğru ise özellikle futbol sahasının tahsisinin iptal edilerek bir firmaya verilmesinin sebebi nedir?

4- Bölgede yaşanan bu durumdan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? yok ise Bakanlığınızın bilgisi dışında tahsisin iptali ve satılmasından kim ya da kimler sorumludur? konu ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılacak mıdır?"