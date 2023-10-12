İYİ Partili Engin’den emekli açıklamasına tepki!

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı yönündeki açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Engin, “Verilecek paranın ekonomik olarak katkısı yok” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, emeklilerin yaşadıkları geçim sıkıntısının tek sorumlusunun mevcut iktidar olduğunu öne sürdü.

"Daha önce vaatlerinde seyyanen 8 bin TL ödeneceği söylenen emeklilere şimdi de sadaka verir gibi 5 bin TL vereceklerini müjde olarak açıklıyorlar" diyen Başkan Engin, "Verdikleri paranın, yaşanan ekonomik tabloda hiçbir karşılığı yok. Çalışan emeklilere verilmemesi de ayrı bir saçmalık. Emekliler geçinebilse neden çalışsın?” dedi.

“TEK SEFERLİK ÖDEMELER ÇÖZÜM DEĞİL”

Tek seferlik ödemelerin bir çözüm olmayacağını vurgulayan İYİ Parti Edirne İl Başkanı Engin, "Aylarca emekliye zam vaatleri verip durdular. Hala bununla ilgili bir adım atılmış değil. Tek seferlik ödemelerle ekonomik tabloyu düzeltemezsiniz. Madem çözüm arıyorsunuz, tek seferlik ödeme yapıldıktan sonra, emekli maaşlarına beklenen zammı yapın o zaman çözüm aradığınıza inanalım” diye konuştu.