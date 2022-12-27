İYİ Partili Çakmak'tan 'pahalılık' eleştirisi

İYİ Parti Kayseri'nin genç siyasetçisi Hasan Mert Çakmak, vatandaşın sesi olurken, doğal gaz ve kömürdeki pahalılığa dikkat çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'de her konuda pahalılığın giderek arttığını kaydeden İYİ Parti Kayseri'nin genç siyasetçisi Hasan Mert Çakmak, "Vatandaş kış sebebiyle kara kara düşünüyor. Sobalı evde oturan odun kömür alamıyor, zar zor alsa bile yakamıyor. Emeklilerimiz daha perişan, aldığı maaş ile 'ne yapacak, nereye yetirecek' bilemiyor. Doğal gaz yakan vatandaşımız her fatura geldiginde neredeyse kalbine iniyor. İktidar yetkililerinin açıkladığı destek yetersiz, acilen farklı bir politika oluşturulmalı" dedi.