İyi Partili Başkan Selçuk Türkoğlu’ndan tartışılacak açıklamalar: "Türkiye’de 6’lı masa değil, 5’li çete sorunu var"

Gazeteci yazar Mesut Demir, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi gerçekleştirdi. Selçuk Türkoğlu, "Türkiye’de 6’lı masa değil, 5’li çete sorunu var. HDP'nin katılacağı bir ittifak varsa o da Cumhur İttifakı olur" dedi.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci yazar Mesut Demir’in kaleme aldığı köşe yazısı…

İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile “Seçime 5 Dakika Mola” dedik ve seçim çalışmaları, vatandaşın saha tepkileri, anketler, Millet İttifakı ve Bursa’yı konuştuk.

“En çok alanda sahada olan ve projeli bir şekilde alan saha çalışması yapan bir siyasi partiyiz” diyerek sözlerine başladı Selçuk Türkoğlu…

“Özellikle Bursa il teşkilatı olarak, gerek bir gecede bir ilçe, 17 gecede 17 ilçe, 712 köy programımızın 600’ünü tamamladık. Yani 600 köye biz bizzat parti teşkilatlarımızla gittik, çiftçimiz ve üreticimizle buluştuk ve onları dinledik. Bunun yanı sıra sürekli esnaf gezileri yapıyoruz. Yani halkımıza buluşulması gereken her yerde buluşuyoruz. Şuanda devam eden 6 ay içerisinde 50 bin hane ziyareti çerçevesinde Kadın Politikaları Başkanlığımız ve kadın kollarımız, kapı kapı dolaşarak ev hanımlarımızı ziyaret ediyor. Bu nedenle toplumun nabzını en iyi tutan siyasi partilerden biri olduğumuzu düşünüyorum…”

“SAHADA ÇOK AĞIR BİR EKONOMİK SIKINTI VAR”

Saha çalışmalarında ağır bir ekonomik sıkıntının karşılarına çıktığına vurgu yaptı Selçuk Türkoğlu…

“İnsanlara soruyoruz; ‘en büyük 3 problem nedir?’ diye. Yüzde 100’e yakını birinci sırada ekonomi diyor. Bunu satın alma gücü kaybı, yoksulluk, zamlar, hayat pahalılığı, işsizlik olarak ifade ediyor. İkinci sırada Bursa'da Suriyeli meselesi diyor. Mülteciler ile ilgili sorunu ciddi bir sorun olarak görüyor. Ama en ağırlıklı olanı ekonomik sıkıntı. Çünkü, Bursa bir sanayi şehri. 800 bin sigortalı, Bağ-Kur'lu çalışanlar var. Bu çalışanların yarıdan fazlası asgari ücret seviyelerinde maaşla yaşamlarını sürdürüyorlar…”

“FİTRE HESABIYLA ASGARİ ÜCRETLİ ANCAK KARNINI DOYURABİLİYOR”

Türkiye’de asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu hatırlatan Başkan Türkoğlu, örneklerle asgari ücretin yetersizliğini anlattı…

“En son mübarek Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişi için fitre bedelini 40 lira olarak açıkladı. 40 liraya bir insan ancak üç öğün karnını doyurabilir dedi. Aslında bu rakama 3 öğün doyuramaz. Bu ayrı bir konu. Diyelim doğru olsun. Üç çocuklu 5 kişilik bir aile için bu günlük 200 lira demek. Yalnızca karnını doyurmak için. 200 lira da 1 ayda 6 bin lira eder. Asgari ücret 5 bin 500 lira. Başka bir hesaba gerek var mı? İster sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Milleti’ne öğrettiği çay, simit hesabından gidin, ister sokağa çıkın, pazara, esnafa gidin. Ulaşım için bakın, eve gelen elektrik, su, doğalgaz faturalarına bakın. Neticede artık yaşanamaz bir hal aldı. Yoksulluk artık yoksunluğa doğru gitti. Ağır bir enflasyon baskısı altında halk perişan. Bunu net bir şekilde görüyoruz…”

“EKONOMİK KRİZİN ÇÖZÜMÜ SANDIKTIR”

Ekonomide çözüm yolunun sandık olduğunun altını çizdi Selçuk Türkoğlu…

“Biz vatandaşa partimizin çözüm politikalarını, önerilerini anlatıyoruz. Demokrasilerde krizin nedeni ister ekonomi olsun, ister siyaset ister başka gerekçe olsun, çözüm anahtarı belli. Kriz varsa, bu krizin çözümü millet iradesine yeniden başvurmak ve seçim. O yüzden acilen milletin önünde sandığım gelmesini bekliyoruz…”

“BURSA ANKETLERİNDE ŞUAN YÜZDE 21 OY ORANIMIZ”

Anketlerle ilgili sürekli kamuoyunda tartışmaların yaşanmasına da değinen Selçuk Türkoğlu, partisinin ve Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı…

“Biz özel bir anket yaptırmadık. Hem genel merkezimizin abone olduğu, 6 tane büyük anket firması var. Bu anket firmalarının çalışmalarının ortalamalarını alıyoruz. En düşük ve en yüksek ortalamalara bakıyoruz. Bursa'da ortalaması yüzde 21'in üzerinde bir oy oranımız gözüküyor. Birinci bölgede yüzde 24-25’lerde, ikinci bölgede yüzde 18-19 aralığında. Bu çok iyi bir oran ve artarak devam ediyor. Kaldı ki sahada yapılan anketlerde, ülkedeki tek adam yönetiminden kaynaklanan bir baskıcı sistemden dolayı iktidarın lehine olmayacağını, bu halinin bile gerçeğin iktidarın aleyhine sonuçlanacağını çok rahat görebiliyoruz…”

“MERAL AKŞENER EKONOMİK KURTULUŞ PLANINI AÇIKLAYACAK”

İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bursa programı ile ilgili de detay bilgiler verdi…

“İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener Kıymetli hocalarım Prof. Bilge Yılmaz, Prof. Ümit Özlale, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Prof. İsmail Tatlıoğlu hocam bir Bursa ölçeğinde hazırlıkları ve çözüm önerileri ile alakalı kısa sunumlar olacak. Ekonomik Kurtuluş planı dediğimiz plan açıklanacak. Burada interaktif katılımcıların birebir soruları ve görüş önerileri, bizzat sayın genel başkan ve ekonomi kurmayları tarafından cevaplanacak. Büyük iş insanları buluşması gerçekleştireceğiz…”

“TÜRKİYE’DE 6’LI MASA SORUNU DEĞİL, 5’Lİ ÇETE SORUNU VAR”

6’lı masa ile ilgili tartışmalara da değinen Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı’nı eleştirdi…

“Bu ülkenin sorunu 6’lı masa değil, 5’li çete sorunudur. 6’lı masada yedinci parti iddialarını, 6 parti de yok saydığı halde ısrarla bir algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Yedinci parti olarak HDP gösteriliyorsa, doğrusu bu değil. Doğrusu, karşıda da 5’li bir masa var. AK Parti, MHP, BBP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi. Bence bunlara eklenmesi gereken parti HDP’dir. Eğer HDP bir masada bulunacaksa, bir ittifaka girecekse, kendisi bağımsız girmezse, bunun gireceği ittifak Cumhur İttifakı’dır. Bu da afaki bir iddia değildir. Geçmişte HDP ile birliktelikleri, yarınlarda da nasıl birlikte olacağının çok net göstergesidir. Tartışmaya gerek duyulmayacak bir konudur bu…”

“İYİ PARTİ BURSA’DA 7 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK”

Millet İttifakı’nın oy oranının Cumhur İttifakı’nın oy oranını açık ara geçtiğine dikkat çekti Selçuk Türkoğlu…

“Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy oranı 15 puana yaklaşmıştır. CHP’yi yüzde 25 bandında, İyi Parti’yi yüzde 25 bandında aldığınızda, diğer partiler hariç yüzde 50 oy oranı var. AK Parti’nin yüzde 29-30, MHP’nin yüzde 5-7 oranında olduğuna göre, bakıldığında 15 puan fark ortaya çıkıyor. İyi Parti olarak Bursa’da 7 milletvekili çıkaracağız inşallah…”

Saha çalışmalarını sürdüren İyi Parti’de İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’nun açıklamaları çok konuşulacak ve tartışılacak görünüyor.

Bakalım seçim sürecinde neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…