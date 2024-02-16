İYİ Partili Akalın maden tehlikesine dikkat çekti

Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada İYİ Parti Grubu olarak verdikleri soru önergeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada, 29 Haziran 2022 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzincan İliç'teki altın madenindeki tehlikeye dikkat çektiğini hatırlattı. Akalın, bu konuda İYİ Parti Grubu olarak verdikleri soru önergeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti. Ancak iktidarın, söylemlerini aşırı duyarlı bulup önemsememeyi tercih ettiğini ifade etti.

Akalın, geçmişte yaşanan madenci felaketlerine de atıfta bulunarak, iktidarın dinlemek yerine sorunları göz ardı ettiğini vurguladı. Romanya'da yaşanan Baia-Mare felaketinden sonra Avrupa Parlamentosu tarafından önerilen siyanürle altın ayrıştırma uygulamasına uyulmamasının bu tür felaketlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Konuşmasında eleştirilerin yanı sıra çözüm önerileri de sunan Akalın, açıklamasında şunları söyledi. “Yaşanan olayın Fırat Nehri'ne karışması muhtemel kimyasallarla ilgili acil çalışma yapılmasını ve Maden Kanun Teklifi'nin yeniden ele alınarak daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini istedi. Ayrıca, insan ve doğayı etkileyen kanun tekliflerinin ortak mutabakatla hazırlanması gerektiğini belirtti.

Konuşmasını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında dile getirdiği sözlerle sonlandıran Akalın, "Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Ant olsun, şart olsun, bunları değiştireceğiz!" ifadeleriyle mesajını vurguladı.