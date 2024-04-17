İYİ Parti’den Kosova’nın AKPM üyeliğine tam destek

İYİ Parti Edirne Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Kosova’nın tam üyeliğini tavsiye eden kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.EDİNRE (İGFA) - Kosova ile tarihi ve kültürel bağların yanı sıra, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde gelişen ilişkilere vurgu yapan İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Kosova’nın bağımsızlık sürecinde ve sonrasında uluslararası arenada gösterdiği çabalara ve aldığı yer konusunda Türkiye'nin daima yanında olacağını söyledi.

Kosova'nın "ön koşulsuz" olarak tam üye kabul edilmesini öngören raporun, mecliste büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin ardından Türk Delegasyonu olarak Kosova Başbakanı ve ilgili heyeti tebrik etti.

Akalın, yaptığı açıklamada, “Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak, bu tarihi adımda Kosova'ya verdiğimiz desteğin devam ettiğini göstermekten gurur duyuyoruz. Oylama, Kosova'nın uluslararası toplum içindeki meşru yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türk Delegasyonu’nun Kosova'nın AKPM’ye tam üye olarak kabul edilmesini öngören raporda desteklerini de anımsatarak, “Bu karar, Kosova’nın geleceği ve bölgesel barış için büyük bir adım. Kosova’nın Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasını sağlayacak bu gelişme, aynı zamanda bölgesel istikrar ve iş birliği için de katkı sunacaktır, fakat tam olarak üyeliğin sağlanabilmesi için Bakanlar Komitesinden geçmesi gerekiyor, umarın en kısa zamanda gereken prosedürler tamamlanır” diye konuştu.