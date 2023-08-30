İYİ Parti Sakarya'ya atama gerçekleşti

İYİ Parti Sakarya teşkilatında uzun süredir konuşulan görev değişimi gerçekleşti.SAKARYA (İGFA) - İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı’ndan istifa eden Fatih Akgün'ün yerine, önceki dönem İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı ve 28. dönem Milletvekili adayı olan Avukat E. Serdip Dokumacı getirildi.

İYİ Parti Sakarya Teşkilatında beklenen değişim, İl Başkanı Fatih Akgün’un istifası ile gerçekleşti. İstifasını genel merkeze sunan ve beklemeye geçen Akgün’ün talebi kabul edilirken, yerine Avukat E. Serdip Dokumacı İl Başkanı olarak atandı. Dokumacı yeni yönetim için çalışmalara başladı.

"HEDEFİMİZ PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIMAK"

İl Başkanlığı görevine atanan Avukat E. Serdip Dokumacı, "Genel Başkan Yardımcımız Sn. Buğra Kavuncu'nun takdir ve tensipleri, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in onayı ile Sakarya İl Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener başta olmak üzere, Teşkilat Başkanımız Sn. Buğra Kavuncu’ya, partimizin kuruluşundan beri desteğini esirgemeyen Sakarya Milletvekilimiz kıymetli abim Sn. Ümit Dikbayır’a ve bir önceki dönem İl Başkanımız, partimiz kurucularından, şimdiye kadar ki yol arkadaşım ve bundan sonra da davamızda beraber yürüyeceğimiz Sn. Fatih Akgün’e emekleri ve çalışmaları için teşekkür ederim. Vatana hizmet yolunda Allah yardımcımız olsun. Hedefimiz devraldığımız İYİ Parti bayrağını daha ileriye taşımak ve Sakarya’da ki birlik ve beraberliği sağlayarak partimizi iktidara taşımak" dedi.