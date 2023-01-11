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İYİ Parti Sakarya İl Başkanı mazbatasını aldı
SİYASET 11.01.2023, 17:06
Sakarya'da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen İYİ Parti İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde, Sakarya İl Başkanı seçilen Fatih Akgün, mazbatasını Yönetim Kurulu ile seçim kurulundan aldı.SAKARYA (İGFA) - İYİ Parti İl Başkanı Fatih Akgün mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan aldı
Yönetim Kurulu ile birlikte mazbatasını alan Başkan Akgün, kongrenin hayırlı olmasını dilerken, “Sakarya'lı hemşerilerimizden, partimize destek vermelerini ve Sakarya’dan başlayarak Türkiye’mizi İYİ’leştirmeye davet ediyorum" dedi.
Akgün, seçimlerin mazbata ile resmileştiğine vurgu yaarak, Sakarya'ya ve partiye hayırlı olmasını diledi.
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