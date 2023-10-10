İYİ Parti'nin Sinan Ateş suikastı ile önergesi reddedildi!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun TBMM'ye sunduğu Araştırma Önergesi teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.ANKARA (İGFA)- İYİ Parti Grubu, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Sinan Ateş suikast dosyası ile ilgili olarak verdiği Araştırma Önergesini TBMM Gündemine taşıdı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Suikast dosyasına ilişkin manidar gelişmeler ve dosyaya dair tehdit iddiaları adalete inanç ve güveni sarsmaktadır. Konunun bütün boyutlarıyla araştırılıp, soruşturularak incelenmesini yüce Meclis'imizden saygılarımızla arz ediyoruz" dedi.

Dava dosyası ile ilgili savcı görevlendirilmesinde dikkat çeken gelişmelerin yaşandığını belirten Bursa Milletvekili Türkoğlu, “Teröristlerin ayakkabı numaralarını bildiğini gururla ifade eden irade, başkentin ortasında cinayet işleyen şebekeyi tüm unsurlarıyla ortaya çıkarmalıdır, çıkarmak zorundadır” diye konuştu.

İYİ Parti'nin, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasında “suikastın ardından 9 ay geçmesine rağmen kamu vicdanını rahatlatacak bir ilerleme kaydedilmemiş olması” nedeniyle Türk adaletine olan güvenin bütünüyle sarsılmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM Başkanlığına verilen Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün Genel Kurul'da görüşülme önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.