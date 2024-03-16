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İYİ Parti'nin İbradı'ya iyilik rüzgarı

Antalya'nın İbradı ilçesi, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uzm.Dr. Nesrin Ünal'ın ve parti yetkililerinin ziyaretleriyle iyilik rüzgarına tanıklık etti. Yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde İbradı'ya girişinde karşılanan Dr. Ünal, İl Başkanı Vahdet Avşin Karacan, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Raşit Yılmaz, Manavgat'tan meclis üyesi adayı Sabriye Ersoy (Özdoğru) ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, ilçede bir dizi ziyaret ve buluşma gerçekleştirdi.ANTALYA

SİYASET 16.03.2024, 14:04
İYİ Parti'nin İbradı'ya iyilik rüzgarı

Antalya'nın İbradı ilçesi, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uzm.Dr. Nesrin Ünal'ın ve parti yetkililerinin ziyaretleriyle iyilik rüzgarına tanıklık etti. Yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde İbradı'ya girişinde karşılanan Dr. Ünal, İl Başkanı Vahdet Avşin Karacan, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Raşit Yılmaz, Manavgat'tan meclis üyesi adayı Sabriye Ersoy (Özdoğru) ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, ilçede bir dizi ziyaret ve buluşma gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Dr. Ünal ve ekibi, İbradı'nın pazar ve çarşı esnafını ziyaret ederek, Ürünlü, Ormana ve Başlar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Sorunları dinleyip, hasbihal etme fırsatı bulan Dr. Ünal, vatandaşların ilgi ve alakasından dolayı minnettarlığını ifade etti.

İBRADI İÇİN BÜYÜK VAATLER

İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, İbradı'da vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmalarda, ilçenin ve Antalya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projelerinden bahsetti. "Bağcılık, tarım ve hayvancılık, orman ürünleri, kestane ve bal üretimine yönelik projelerimizle İbradı'nın doğal ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağız. İbradı'nın üzümü, pekmezi ve balı; ilçemizin marka değerleridir ve bu alanda önemli adımlar atacağız," dedi.

İBRADI'YA SEVGİ VE COŞKUYLA KARŞILAMA

Dr. Nesrin Ünal'ın İbradı ziyareti, vatandaşların coşkulu karşılamasıyla bir sevgi şölenine dönüştü. Bu ilgi ve coşku, İYİ Parti'nin İbradı ve Antalya genelindeki seçim çalışmalarına büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

TEŞEKKÜRLER İBRADI

İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, "İbradı'ya gösterdiğiniz ilgi ve alaka için tüm ilçem ve teşkilatım adına teşekkür ederim. İYİ Parti olarak, Antalya'yı ve tüm ilçelerini daha yaşanabilir, daha mutlu bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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