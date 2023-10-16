İYİ Parti'nin Edirne'de oyu gün be gün artıyor

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden sürdürürken, mahalle mahalle dolaşarak halkın sorun ve taleplerini de yerinde dinleyip, çözüm önerilerinde bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gerçekleştirdiği realist konuşmalarla ve özverili çalışmasıyla adından sıkça söz ettiren İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mahalle mahalle dolaşan Engin, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, Edirneli hemşehrilerinin sorunlarını yerinde dinliyor.

Ziyaretleri ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Engin, İYİ Parti'nin Edirne ili ve ilçeleri genelinde büyük bir oy artışı yaşadığını ifade etti.

Genel seçimlerden itibaren başlayan çalışmalarımıza ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Engin, "Önümüzde yine çok önemli olan bir yerel seçim var. Çünkü yerel seçimler aslında bir ilin, bir ülkenin nasıl yönetildiğini gösterir. Bizler de bu kapsamda 81 ilimizde iktidar olmak istiyoruz" dedi.

Engin, “Edirne sosyal, siyasal ekonomik, turizm, spor, sağlık, sanayi, tarım ve benzeri her alanda aslında çok büyük potansiyele sahip olan bir il. Fakat bu potansiyel bir türlü çıkarılamıyor. Bizler tam olarak bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve Edirne ilimizi en prestijli il yapma gayretindeyiz. İstatiksel verilere göre Edirne ve ilçelerinde oyumuz gün ve gün artıyor. Halkın olumlu geri dönüşü de bizleri çok mutlu ediyor, motivasyon kaynağımız oluyor. Bizleri destekleyen, bizlere güvenen, bizleri umudu olarak gören bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Az kaldı, 81 ilde olduğu gibi Edirne'de de tarih yazacağız" değerlendirmesinde bulundu.