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İYİ Parti'nin Bursa'da kongre maratonunda ilçeler tamamlandı

SİYASET 05.12.2022, 17:02
İYİ Parti'nin Bursa'da kongre maratonunda ilçeler tamamlandı

Bursa'da İYİ Parti’de kongre maratonunun başarıyla sonuçlandığını ve 17 ilçenin tamamında demokrasinin güzelliğinin yaşandığını belirten İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “İYİ Parti yaklaşan seçimlerin ciddi bir provasını yapmıştır" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti'nin Bursa'daki teşkilatlarında delege seçimleriyle başlayan heyecan ve coşku dolu sürecin, kongrelerde zirve yaptığını vurgulayan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerimizde kan değişiminin yaşandığı, diğer 14 ilçemizde mevcut başkanlarımızın görev aldığı kongrelerde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemiş olmamız, en büyük kazanımımızdır” dedi.

Bursa genelinde 26 bine yakın üyemiz öncelikle mahallelerinde kendilerini, ilçe kongrelerinde temsil edecek delegeleri belirlediklerini anımsatan Türkoğlu, "Böylelikle ilk olarak tabandaki demokratik yarışa, yoğun bir katılımla katkı koydular. Ardından tarihi itibarı ile ilçe kongrelerimiz başladı. 28 Ekim’de de Keles ilçemizle start alan genel kurullarımız sırasıyla Büyükorhan, Harmancık, İnegöl, Mudanya, Yenişehir, İznik, Yıldırım, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gürsu, Kestel, Gemlik,, Orhangazi, Nilüfer ve Orhaneli ile devam etti ve son olarak da Osmangazi ilçemizle nihayete erdi" dedi.

Bursa’nın 17 ilçesinde de gerek delege seçimlerimizin yapıldığı salonlarımızın, gerekse de kongre salonların partililerce dolup taşlmasının İYİ Parti’mizin, genel seçimlere en hazır olarak, istim üzerinde olduğunun somut göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Türkoğlu, "17 ilçemizin 3’ünde değişim yaşanırken, Osmangazi’de Erkan Zorba, Yıldırım’da Serkan Beklen, Gürsu’da da Ersal Kaya başkanlık görevini yeni üstlenen isimler oldular. Kendilerine bir kez daha başarılar diliyor, eski başkanlarımız Dr. Mehmet Hasanoğlu, Kemal Ataç ve Hatice Deniz’e emekleri için çok teşekkür ediyorum. Güven tazeleyerek yeniden seçilip görevlerine devam eden Kestel’de İzzet Kaya, Orhaneli’de Abdullah Kamur, Harmancık’ta Mehmet Aslan, İnegöl’de İsmail Karaman, Mudanya’da Hüseyin Hatipoğlu, Yenişehir’de Ercan Özel, İznik’te, Yıldırım’da Serkan Beklen, Mustafakemalpaşa’da Tevfik Demir, Karacabey’de Fatih Karabatı, Gürsu’da Ersal Kaya, Kestel’de Emin Elüstü, Gemlik’te Ertuğrul Yavuz, Orhangazi’de İsmail Kaya, Nilüfer’de Levent Öncü ve Orhaneli’de Mümtaz Aslan başkanları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Bursa İl Başkanlığı'nın genel kurulunun da  İYİ Parti'ye yakışır demokratik ortamda gerçekleşeceğini beliren Başkan Türkoğlu, "Geride kalan görev dönemi içerisinde ülke genelinde takdir toplayan bir performans ortaya koyan İYİ Parti Bursa teşkilatlarının, birlik beraberlik ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı kongre süreciyle de örnek olduğunu düşünüyorum.
Bizler hepimiz, kişisel ikbal beklentisinden azade, sadece memleketimizin ve tabi ki özelde de Bursa’mızın hak ettiği gibi yönetilmesini önceleyen bir siyasi hizmet anlayışı içindeyiz.
O nedenle; Kongre çalışmalarımızda da bu duygu ve düşünceler içinde olan bütün partililerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz, milletimizin umudu olan Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve yol arkadaşlarımız ile birlikte İYİ Parti’yi yerelde ve genelde iktidara taşımak ve bu kötü gidişe bir an önce son vermektir" dedi.

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