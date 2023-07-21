İYİ Parti'nin benzin bidonlu Bursa eylemi TBMM'ye taşındı

İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş; Bursa’da, boş benzin bidonlu akaryakıt zammı protestosunun engellenme girişimiyle ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti'nin Bursa'da AK Parti İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği boş benzin bidonlu akaryakıt zammı protestosu TBMM'ye taşındı.

İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ile Hasan Toktaş’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular arasında, “Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hakkında; yasaların dokunulmazlık hakkı tanıdığı milletin vekillerinin, vatandaşlar adına yapmak istedikleri görsel etkinliğin engellenmesine ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın toplantı ve gösteri özgürlüğü tanıyan maddesinin ihlal edilmesine neden olmaktan herhangi bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?” sorusu da yer aldı.

Türkoğlu ve Toktaş, TBMM Başkanlığına sundukları soru önergelerinde şu ifadelere vurgu yapıldı.

“Anayasa'nın 34. maddesi; fikirlerin silahsız ve saldırısız, başka bir ifade ile barışçıl bir şekilde ortaya konulabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına almıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasında da, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca Anayasa’nın 26. maddesinde de açıkça, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” yazmaktadır. Nitekim, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesi de bu konuyu, “Herkesin önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu” hükmü ile düzenleme altına almıştır".

Milletvekilleri soru önergelerinde şunları kaydetti: