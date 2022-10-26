İYİ Parti Muğla Marmaris'te 5. yılı kutladı

İYİ Parti’nin 5. kuruluş yıl dönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesinde de partililer Atatürk Anıtı'nda bir araya geldiler.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, partinin 5'inci kuruluş yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, İYİ Parti’nin Türkiye’yi yönetmek üzere yola çıktığına dikkat çektiği konuşmasında; 14 Ekim’de Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında kaybedilen 41 maden şehidi rahmetle andı.

"Beş yıl önce; “önce millet, önce memleket” diyerek çıktığımız kutlu yolculuğumuzda, bir dönüm noktasındayız" diyen Başkan Toksoy, "İYİ Parti olarak iktidara yürümek üzere hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Marmaris, bu gerçeği görüyor, milletimiz de bu gerçeği görüyor. İYİ Parti Güneşi; Türkiye’nin her yerinde aydınlatmaya, ışık saçmaya, parlamaya devam ediyor ve edecek. Yolumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , yolumuz demokrasi, yolumuz adalet, yolumuz hak ve hakikat yoludur” diye konuştu.

https://youtu.be/6Vv3_0BG8sU