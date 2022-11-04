İYİ Parti Mudanya’da delege seçimlerini tamamladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel seçim öncesi kongre kararı vermesinin ardından Bursa’da Mudanya İlçe Başkanlığı da 25 Kasım’da yapacağı seçimli genel kurul öncesinde delege seçimlerini tamamladı.BURSA (İGFA) – İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, delege seçimlerini genel merkez yöneticileri ve il yöneticilerinin nezaretinde üyelerin yoğun ilgisiyle ilçe başkanlığı binasında gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Kerem Aslan’ın yaptığı seçimlerde 415 delege, 25 Kasım Cuma günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek 3. Olağan Genel Kurul’da oy kullanmaya hak kazandı.

Delege seçimlerinin Mudanya’ya hayırlı olmasını dileyen İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu, İl Başkan Yardımcıları Fehim Çaptık, Hüsniye Pıtırlı, Özgür Şimşek, Özcan Altuntaş ve Bahri Deniz ile birlikte tüm katılımcı üyelere teşekkür etti. Partinin 5. yılında 2 bine yaklaşan üyesiyle Mudanya’nın geleceğini şekillendireceğini belirten Başkan Hatipoğlu, İYİ Parti’yi hak ettiği noktaya taşıyacak kadrolarla Mudanyalıların sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.