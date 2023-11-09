İYİ Parti Mudanya'da Erdönmez'in yeni yönetimi belli oldu

Bursa'nın Mudanya İlçe Başkanlığı'na atanan İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mudanya kurucu üyelerinden Ersin Erdönmez'in yeni yönetimi belli oldu.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da 3,5 yıldır görev yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu'nun Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için görevinden ayrılması sonrasında Ekim ayı içerisinde başkanlığa atanan Ersin Erdönmez'in yeni yönetimini oluşturdu.

Divan üyeleri ve yardımcılarının da olduğu 55 kişilik yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştiren İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, önceki yönetimde görev alan kadrolara yeni isimleri de eklediklerini belirtti. Mudanya İlçe yönetiminde 22 birim başkanlığı olduğunu ifade eden Başkan Erdönmez, yeni isimleri ve görevlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı:

Ersin Erdönmez başkanlığındaki İYİ Parti Mudanya İlçe Yönetimi'nde Zeki İçen Teşkilat Başkanı, Gülşah Aybay İlçe Sekreteri, Beyhan Tok ilçe muhasibi olarak görev alırken, Siyasi İşler Başkanı ve Mudanya İlçe Başkan Vekili olarak Turan Karabulut görevlendirildi.

Yeni yönetimdeki birim başkanlıkları ise şu isimlerden oluştu:

Seyit Yılmaz Kurumsal İlişkiler Başkanı, Oğuzhan Eren Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İlker Peker Seçim İşleri Başkanı, Uğur Çimen Uluslararası İlişkiler Başkanı, Nedim Sakin Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Erol Alemdar Göç Politikaları Başkanı, Hikmet Dalkılıç Yerel Yönetimler Başkanı, Batuhan Ilgırar Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü, Yiğit Avcı Ekonomi Politikaları Başkanı, Yaşar Kılıç Kalkınma Politikaları Başkanı, Murat Turan Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı, Yusuf Buğra Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Media İz Eğitim Politikaları Başkanı, Canan Takı Toplumsal Politikalar Başkanı, Nermin Güler Kadın Politikaları Başkanı, Hasan Oğuz Neydim Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı, Muhittin Cihanyandı Parti İçi Eğitim Başkanı, Cemile Karakuş ise Sağlık Politikaları Başkanı.