İYİ Parti Mudanya: "Afet bölgesi ilan edilmeli"

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, dün aşırı yağış ve dolu dolayısıyla ziyaret ettiği kırsal mahallelerde özellikle zeytin ağaçlarının büyük hasar gördüğünü belirlediklerini tespit ederek, vatandaşların da bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan dün sağanak ve dolu yağış ardından ilçe merkezi ve kırsalındaki bir çok noktada hasarlar meydana gelmişti. Hüseyin Hatipoğlu başkanlığındaki İYİ Parti Mudanya İlçe yöneticileri, Mudanya'nın kırsalınaki Işıklı, Akköy, İpekyayla ve Çepni mahallelerini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"ZEYTİN AĞAÇLARI BÜYÜK HASAR GÖRDÜ..."

Başkan Hatipoğlu, mahalle sakinleri ile yaptıkları sohbette her geçen gün artan girdi maliyetlerinden dolayı zor durumda olduklarının altını çizen zeytin üreticilerinin, dolu yağışı sonrasında da büyük hasar aldıklarını belirttiklerine dikkati çekti.

Bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesi ile Mudanyalı üreticilerin bu şekilde zararlarının da karşılanmasına destek olacağını ifade eden Hatipoğlu, "Dolu şeklinde yağan yağış sebebiyle Akköy mahallesi üst tarafı, İpekyayla ve Çepni Mahallesi'nde zeytin ağaçları büyük zarar görmüştür. Yaşanan sel ve dolu felaketi evleri, işyerleri, tarım arazileri zarar gören Mudanyalı hemşerilerimize çok büyük geçmiş olsun. Rabbim bizleri bu tür afetlerden korumayı ve ders çıkarmayı nasip etsin" dedi.