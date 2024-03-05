İYİ Parti Koyulhisar'da seçim bürosu açılışı sonrası esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, Koyulhisar ilçesinde seçim bürosunun açılışının ardından önemli ziyaretlerde bulundu. Aydın Milletvekili ve hemşehrisi Ömer Karakaş, İl Başkan Yardımcıları Tayyar Kaya, Şakir Cengiz ve ilçe yöneticileri ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, İYİ Parti'nin belediye başkan adayı için destek istedi.SİVAS (İGFA) - Başkan adayının daha önce muhtar olarak ilçede başarılı hizmetlerde bulunduğunu belirten Karasu, 31 Mart'ta seçmenlerin teveccühü ile belediye başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğine inandıklarını ifade etti. Karasu, "İlçemizin geleceği için çalışıyor, Koyulhisar'ı daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Adayımızın ilçemize daha önceki görevinde yaptığı hizmetler, belediye başkanı olarak da başarılı işlere imza atacağının bir göstergesidir" dedi.

Esnaf ziyaretlerinde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan İYİ Parti ekibi, Koyulhisar'ın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, seçim vaatlerini ve projelerini anlattı. Karasu, "Esnafımızın ve tüm ilçe sakinlerimizin desteğiyle, Koyulhisar'ı İYİ yönetim anlayışımızla tanıştıracağız. İlçemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, herkes için refah ve huzur içinde bir Koyulhisar yaratacağız" şeklinde konuştu.