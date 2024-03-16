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İYİ Parti Keşan seçim bürosu açılıyor
İYİ Parti Keşan seçim bürosu bugün açılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE
SİYASET 16.03.2024, 11:29
İYİ Parti Keşan seçim bürosu bugün açılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe’nin seçim bürosu bugün açılacak.
Cumhuriyet Meydanında hazırlanan seçim bürosunun saat 15.00’te Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, il yöneticilerinin katılımıyla açılacağını belirten Zafer Sarıkeçe açılışa tüm Keşanlıları davet etti.
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