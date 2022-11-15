İYİ Parti Keşan ilçe Başkanlığı’na Gökhan Yılmaz atandı

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kılavuz’un istifa etmesinin ardından İlçe Başkanlığına atanan yeni isim belli oldu.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmzası ile 13 Kasım 2022 Pazar günkü yazı ile İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’na Gökhan Yılmaz atandı.

Yılmaz’ın ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini hazırlayarak Genel Merkez’e göndermesi için Kurucu Başkan sıfatı ile yetkilendirildiği de açıklandı.