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İYİ Parti Kayseri vatandaşı dinledi

SİYASET 04.11.2022, 07:45
İYİ Parti Kayseri vatandaşı dinledi

İyi Parti'li Kazım Yücel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Yücel, yine Cumhuriyet Meydanında vatandaşı dinledi. Ekonomik kriz altında ezilen ve yokluğa mahkum edilen vatandaşlar, İyi Partili Kazım Yücel'e dert yanarken "Şu an kirayı bırakın karnımızı doyuramayacak durumdayız. Zam zam zam. Geçen sene 25 – 30 TL ye aldığımız tişörtler bu sene 250 – 300 TL. Ne yapalım, aç mı kalalım, hırsızlık mı yapalım, kötü yola mı düşelim?" diye serzenişte bulundular.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşı dinlemeye devam ediyor. İyi Parti'li Yücel, kez Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Onların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Her konuda Yücel'e dert yanan vatandaş, artık ekonomik  koşullar altında ezildiklerini belirttiler.

800 TL İLE BİR AY BOYUNCA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM

Yücel'e derdinin anlatan vatandaşlardan birisi "Biz insan değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz?  Emekli olarak asgari ücretin altında maaş alıyorum. Faturaları ve kirayı ödedikten sonra cebimde 700 – 800 TL kalıyor. Bir ay boyunca 800 TL ile geçinmeye çalışıyorum. Çocuklarım üniversite okudu ama atanamadı ve iş bulamadı." dedi.

OY VERDİK NE OLDU?

Cumhuriyet Meydanında İyi Parti'li Kazım Yücel'e dert yanan bir kadın ise “Şu an kirayı bırakın karnımızı doyuramayacak durumdayız. Zam zam zam. Geçen sene 25 – 30 TL ye aldığımız tişörtler 250 – 300 TL.  Ne yapalım, aç mı kalalım, hırsızlık mı yapalım veya kötü yola mı düşelim? Devlet devlet  devlet, dedik oy verdik ne oldu zam zam zam. Suriyeliler geldi. Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Suriyelilere vatandaşlık verildi. Geldiler ne yaptılar bizim vatandaşlarımızı bıçakladılar. Bütün haklar onlara verildi.” şeklinde tepkilerini Yücel’e ilettiler.

AZ KALDI, İYİ'LER İKTİDARA GELİYOR

Vatandaşları dinleyen İyi Parti'li Kazım Yücel de, "Sokaklar yangın yerine dönmüş durumda. Vatandaş geçinmeyi boşverin, eve nasıl gideceğini düşünüyor.  AKP iktidarı vatandaşı yokluğa, yoksulluğa, açlığa ve sefalete mahkum etmiş durumda. Kime dokunsanız,  ağlıyor, sızlıyor ve AKP'ye oy verdiği için kendine kızıyor. Artık vatandaşlar AKP'de bir gelecek görmüyor. Vatandaşlar İyi Parti iktidarı bekliyor. Biz de buradan sesleniyoruz ve vatandaşımızı çağrıda bulunuyoruz. Sabredin, az kaldı. İYİ'ler iktidara geliyor. İyi'ler birlikte Türkiye şahlanacak ve yaşanabilir bir ülke olacak. Adaletsizlikler, adam kayırmacalar, çeteler, komisyoncular bitecek. Halk iktidarın sahibi olacak" dedi.

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