İYİ Parti Kayseri'den atanamayan öğretmen mesajı

İYİ Partili Kazım Yücel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, "Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz." dedi. Yücel, atanamayan öğretmenler meselesine de değindi. Eğitim Fakültelerinin sayısının çoğalmasının doğru olmadığını belirtti ve "İyi Parti iktidarında atanamayan öğretmen sorunu kalmayacak" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, 24 Kasım öğretmenler günü mesajı yayınladı. Öğretmenler gününün Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilişi sebebiyle 1981 yılından itibaren her yıl düzenli olarak kutlandığını hatırlatan İYİ PARTİLİ Yücel, "Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz." dedi.

ÖĞRETMENLİK GELECEĞİ HAZIRLAMA SANATIDIR

Yücel, "İnsana yapılan her yatırım bizim nazarımızda kutsaldır. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye’nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır.Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.Öğretmen; öğretmekten ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Öğretmenlik; bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir" dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNİ YAZBOZA DÖNÜŞTÜRDÜLER

İyi Partili Kazım Yücel, 20 yıllık AKP iktidarının eğitimi yapboz tahtasına dönüştürdüğünü belirtti. Yücel, "AKP iktidarının en fazla bakan değiştirdiği kurum Milli Eğitim Bakanlığı oldu. AKP'nin eğitim ve öğretim üzerine bir planı olmayınca atadıkları isimler kendi kafalarındaki uygulamaları ortaya koydu. 20 yıllık iktidarın eğitim sistemi yazboza dönüştü. Her gelen bakan, bir önceki bakanın yani kendi partisinden olan bakanın yaptığı işi beğenmedi ve yeni bir sistem ortaya koymaya çalıştı. Sistemsiz bir çalışma sonunda ne fiziki şartlar, ne verilen eğitimler ne de hedeflenen muassır medeniyete ulaşıldı. Her işlerinde olduğu gibi eğitim sistemini de liyakatsizler elinde yönetmeye kalktılar ve ortaya ucube tedbirlerle yönetilmeye çalışılan bir eğitim sistemi ortaya çıktı" dedi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNU KALMAYACAK

Yücel, atama bekleyen öğretmenler konusuna da değindi. Yücel, "AKP hükümeti eğitimde kaliteyi artırmak yerine sürekli üniversite sayısı artırarak okuma seviyesini yükseltmeye çalıştı. Özellikle de plansız bir şekilde sayıları çoğaltılan Eğitim Fakültelerinden onbinlerce öğrenciyi mezun ederek öğretmen sınıfına getirdi. Ama maalesef tek hedef okuma seviyesini yükseltmek olunca atanamayan öğretmen problemini büyüttüler. Bugün 100 Binlerden fazla öğretmen atama bekliyor. Her sene 15-20 bin öğretmen ataması yapılmaya çalışılıyor ama bir o kadar da her yıl mezun veriliyor. Öğretmen açıkları ise atama yapılmak yerine ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılıyor. Yüzbinlerce öğretmen ise ailesinin gözünün içine baka baka ezilmiş bir şekilde yaşamanı sürdürmeye çalışıyor. Bizim iktidarımızda atanamayan öğretmen sorunu kalmayacak. Ücretli öğretmen uygulamasına son verip, bütün öğretmenlerin atamasını yapacağız. Eğitim Fakültelerinin sayısını çoğaltmak yerine kaliteyi artıracağız ve gerekirse de Eğitim Fakültelerinin kotalarını düşürüp atama bekleyen öğretmen sorununun artmasını önleyeceğiz." şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Yücel, "Bu duygu ve düşünceler içinde, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Aziz Türk milletini hürriyet ve bağımsızlık içinde sonsuza kadar savunacak ve ayakta tutacak nesilleri yetiştirmek için fedakarca, cefakarca çalışan, insanları yetiştirmek için titizlikle mücadele veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu uğurda şehit düşen, ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.