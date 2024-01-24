İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel: "Yüzleri güldüreceğim"

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, şehrin sorunlarına hakim olduğunu ve bu sorunları kısa bir zaman içinde çözeceğini söyledi. Göreve geldiği andan itibaren yabancı tabelalara asla izin vermeyeceğini belirten Yücel, "Kayseri de bir mülteci kentine dönmeyecek" dedi. Otoban ve Hızlı Trenin Kayseri'ye İyi Parti ile geleceğini belirten Yücel, "Bu şehirde insanların yüzünü güldüreceğim" şeklinde konuştu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayserililerin büyük teveccühü ile karşılanıyor. Her gittiği yerde büyük coşku ile karşılanan Kazım Yücel, göreve geldiği andan itibaren Kayserililerin yüzünü güldürmeye başlayacak.

BU ŞEHİRDE İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİM

Başkan seçilir seçilmez Belediye Hizmet Binasına telefon numarasını asacağını belirten Yücel, "Bu kentte insanların yüzünü güldüreceğim. Kayserililer sokaklarda yüzü asık olarak gezmeyecek. Düzenleyeceğimiz sosyal etkinliklerle ve ekonomik gelişmelerle Kayserililerin yüzü gülecek. Şehrimin insanının enerjisini ve mutluluğunu artıracak işlere imza atacağım. Bu manada ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu şehirde yürürken insanların suratları asılı olmayacak. Buna söz veriyorum" dedi.

KAYSERİ'DE GETTOLARA İZİN VERMEYECEĞİM

Kent içinde bazı mahallelerde göçmenlerin 'Gettolar' oluşturduğuna dikkat çeken İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Bir evde 15-20 kişi aynı anda kalmayacak. Ayşe teyzem Ahmet amcam evine girerken korku yaşamayacak. İlgili kurumlarla işbirliği içinde ve hukuk içinde bu problemlere anında çözüm üreteceğim. Benim Türk vatandaşım korku içinde bazı mahallelerde gezmeyecek. Ben bu şehrin emini olacağım. Kayserililer kendini kentinde emin hissedecek"dedi.

BEN BU ŞEHRE AŞIĞIM

"Ben bu şehre aşığım. 1 Nisan'dan itibaren bu şehirde hep güzellikler konuşulacak." diyen Yücel, "Belediye birilerinin rant kapısı olmaktan çıkacak. Yakınına, eşine dostuna iş bağlanan bir yer olmaktan çıkacak belediye. Ben, özel harcamalarına dikkat eden, belediye kaynaklarını hiç etmeyen, hiçbir yakın ve yandaşını beslemeyen, sadece şehrin problemlerini çözen bir belediye başkanı olacağım. " ifadelerini kullandı.

NEDEN OTOBAN YOK, NEDEN HIZLI TREN GELMEDİ?

Bugüne kadar görev yaptığı belediye meclislerinde şehrin geleceği için önem arzeden projelere destek olduğunu, şehre zarar verecek projelere de ısrarla karşı çıktığını belirten Yücel, "Bu kentin neden otobanı yok. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Grup Başkanvekili, Genel Başkan Yardımcısı çıkartan kent, neden otobana kavuşmadı. Bu kadar imkan varken neden hala Hızlı Tren Kayseri'ye gelmedi. Bu iki önemli konu için Ankara'yı aşındıracağım. Partisine bakmadan herkesi bu konuda ikna etmek için çaba sarfedeceğim.Bugüne kadar ben boş konuşmadım. Nerede benim hızlı trenim?' dedim ses yok, 'Neden otoban Kayseri'ye gelmiyor?' dedim ses yok. Kayseri'nin bütün beklentilerini bugüne kadar sordum ve cevabını aradım. Artık bunları yapma zamanı. Bunu da biz yapacağız" şeklinde konuştu.

KENDİMİ MEZARLIKTA MEŞALELERLE KARŞILATMAYACAĞIM

Yücel sözlerini "Biz daha iyisini yaparız diyoruz. Biz daha başarılı olacağız diyoruz. Bu vatanla, bu bayrakla, bu ezanla problemi olmayan ve teröre eli bulaşmamış bütün vatandaşların oyuna talibim. Seçildiğimde oy versin vermesin herkesin başkanı olacağım. Ben 5 yıl görev yaptıktan sonra vatandaşımın talebi sonrasında aday olacağım. Kendi ismini açıklattıktan sonra konfetilerler, davul zurna ile, meşalelerle mezarlıkta kendimi karşılatmayacağım. İşçilerime mesaj atıp da beni karşılayın baskısı asla yapmayacağım" diyerek bitirdi.