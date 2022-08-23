İYİ Parti Kayseri bürokrasiyi 'Organize' edecek

İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Bünyan'ın sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Bu sefer Özhan Kayseri'de planlanan 4. Organize Sanayinin Bünyan'a yapılmasını istedi. Özhan Bünyan'ın çevre ilçelerde göz önüne alındığında merkezi bir konuma sahip olduğunu ve köyden kentin önüne de geçmek adına bu bölgeye bir organize sanayinin kurulmasıyla en doğru karar alınacağının üstüne bastı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin özellikle doğusunda kalan ilçelerde sanayinin olmamasının "köyden kente" göçü hızlandırdığını savunan İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, kırsalın hızla nüfus kaybına uğradığını söyledi. Tarım ve hayvancılığın tek başına geçim sağlayamamasının gençleri göçe zorladığının altını çizen Özhan, " Göç edenlerin ancak asgari ücretle bir iş bulabildiği, ilçesinde kalanların ise günden güne hayattan umudunu kestiği bir ekonomik çöküş ortadadır. Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akkışla, Tomarza üçgeninde, bütün bu ilçelere anayol bağlantıları olan ve uzaklık mesafesi eşit sayılabilecek, Kayseri merkezine yakın konumuyla "Bünyan", Organize Sanayi kurulması için ideal özellikleri barındırmaktadır. Geniş hazine arazileri, anayol ulaşım bağlantıları, Yeni Devlet Hastanesinin yüksek hizmet kapasitesi, işgücü için gerekli insan kaynağı, ara eleman ihtiyacına hitap edebilecek meslek liseleri ile "Bünyan", Organize Sanayiyi taşıyabilecek potansiyele sahiptir" dedi.

