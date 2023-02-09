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İYİ Parti İzmit’ten depremzedelere destek

SİYASET 09.02.2023, 17:55
İYİ Parti İzmit’ten depremzedelere destek

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı, deprem yaralarını sarmak için hummalı bir çalışma başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın önce Pazarcık sonra Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Fay hattına yakın olan 10 ilde çok sayıda can kayıpları ve yıkımlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ederken Türkiye’nin dört bir yanında yaraları sarmak için seferberlik başlatıldı.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı da bu seferberliğe dahil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek bölgeye göndermek adına harekete geçerek hummalı bir yardım çalışması başlattı.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, “Öncelikle tüm memleketimize baş sağlığı diliyoruz, çok acı günler yaşıyoruz, şuan deprem bölgesinde arkadaşlarımız var, dün yapılan yardımları gönderdik. Acı haberler alıyoruz, çok zor durumda insanlar. Özellikle hava şartları çok zor, enkaz altında kalan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, canlarımız var, yıkılmayan evlere insanlar giremiyor çünkü artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte biz İYİ Parti Genel Başkanlığımızın koordinasyonunda deprem haberini alır almaz İYİ Parti İl Başkanımız Nusret Acur, İl Sekreterimiz Banu Canayakın İnce, Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcımız Ufuk Turan, Afet Koordinasyon Merkezi Başkanımız, İl Yönetim Kuru Üyemiz Ali Üngan ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek Kahramanmaraş’ ta meydana gelen ve 10 çevre ilimizde etkisini gösteren depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek ihtiyaçlarını tespit etmek ve doğru bilgi akışı amacıyla kurduğumuz kriz masası toplantımızı gerçekleştirerek yardım seferberliğine start verdik. Bu doğrultuda tüm teşkilatımıza, arkadaşlarımıza haber saldık, canla başla birlik ve beraberlik içinde yardım topladık. Aklımız, yüreğimiz deprem bölgesindeki canlarımızla ve  dualarımızla birlikte, İYİ Parti İzmit İlçe olarak toplanan 400 koli; kadın,erkek, çocuk ve bebek kıyafetleri, battaniye, yorgan, içme suyu, kazma kürek, kesici aletler yardımlarımızı da gönderdik. Güzel vatanımızın, güzel İnsanlarından İzmit ilçenin dört bir yanından gelen yardım malzemelerinin dün akşam saat 17:30 da yola çıktığını belirten İYİ Parti İzmit İlçe başkanı Ayşegül Babacan; ”Diğer İlçe Başkanlıklarımızdan da toplanan tüm yardımlar tırlarla Tuzla ‘da Genel Merkezimizin kurduğu Afet Koordinasyon Merkezine ulaştı. İYİ Parti Teşkilatımızın ulaştırdığı tüm yardımlar AFAD aracılığı ile depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak” diye konuştu.

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