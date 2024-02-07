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İYİ Parti İzmit, Çayırova ve Derince Belediye başkan adayları belli oldu
SİYASET 07.02.2024, 16:24
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmit, Çayırova ve Derince Belediye Başkan adaylarını genel merkezde açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kamil Şirin, Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak Şevki Demirci ve Derince Belediye Başkan Adayı olarak Hüseyin Süer’i ilan etti.
Akşener, genel merkezde belediye başkan adaylarının ellerini kaldırırken onlara İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur’da eşlik etti.
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