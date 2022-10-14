İYİ Parti İzmir'de kongre hareketliliği... Emre Eryıldıran’dan açıklama

2023’te yapılacak seçimlere kadrolarını yenileyerek gitmek için kongre kararı alan İYİ Parti’de, adaylık için adı geçen Emre Eryıldıran partililerin ilgisiden mutluluk duyduğunu ancak önceliğinin kongrelerin en başarılı şekilde tamamlanması olduğunu söyledi.Yüksel ERCAN / İZMİR (İGFA) - İYİ Parti’de mevcut İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın kongrede yeniden aday olmayacağının netleşmesinin ardından, halefinin kim olacağına ilişkin siyaset kulislerinde isimler duyulmaya başladı.

Kuruluşundan bu yana İYİ Parti’de yer alan, İzmir’in yakından tanıdığı Emre Eryıldıran da muhtemel adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili Eryıldıran ile görüştük ve konuşulanları birinci ağızdan doğrulatmak istedik.

Sorularımızı yanıtlayan deneyimli siyasetçi, “Partimiz, 22 Ekim’de, Ankara’da kuruluşunun 5’inci yıl dönümünü kutlayacak. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım. 1 Ekim 2018’de yüz binlerin katıldığı büyük kurultayımızda olduğu gibi, yeniden büyük bir coşkuyla etkinliği gerçekleştirmek ve saygıdeğer İzmirli hemşehrilerimizi Sayın Genel başkanımız ile buluşturmak için çalışmalarımızı hızlandırdık.İnşallah İzmir’den en geniş şekilde katılımı sağlayacağız. İl Başkanımız Hüsmen Kırkpınar ve il yönetim kurulunun koordinasyonu altında, ilçe teşkilatlarımızdan gelen tüm talepleri karşılayacağız.” diye konuştu.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Teşkilatın ilgisinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Eryıldıran, adaylık için açık kapı bırakarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çıkan haberlerin ardından gelen olumlu tepkiler, beni gerçekten çok mutlu etti. Amacımız kişisel başarı değil, topyekûn partimizin başarılı olmasıdır. Bu da ancak tüm kadrolarımızın bir arada aynı amaca yürümesiyle sağlanabilir. Bu nedenle ilçe kongrelerimiz tamamlanmadan ve ilçe başkanlarımızın görüşünü almadan adaylık açıklaması yapmayı doğru bulmuyorum. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur inşallah.”