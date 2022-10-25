İYİ Parti ertelenen 5. yılını Bursa'da da kutladı

Bartın’daki maden faciası dolayısıyla ertelenen İYİ Parti’nin 5. Yıl kutlamaları, yurt genelinde mütevazi törenlerle yapıldı. 5. yıl dolayısıyla Bursa'da da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 5. Kuruluş Yılı’nı Heykel Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirdiği törenle kutladı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programlardan Bursa’daki tören Heykel Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu kutlamada konuşan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “5 yıl önce bugün ülkemizde bir şey değişti, her şey değişti” dedi.

Türkoğlu, İYİ Parti'nin kurulmasıyla Türk siyasetinde kırılma noktasının oluştuğuna vurgu yaparak, partinin kuruluş kıvılcımının Bursa’dan ateşlendiğine değinerek, Genel Başkan Meral Akşener’in liderliğinde tarih yazıldığına işaret etti.

Başkan Türkoğlu, İYİ Parti'nin tüm tabuları yıktığını belirterek, "Buradan, Bursa’dan haykırıyoruz. O koltuktan ineceksiniz. O zulüm iktidarından gideceksiniz. O saltanat kayığıyla birlikte batacaksınız. Partimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başta olmak üzere ülke genelindeki tüm kurucu üyelere ve dava dostlarına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.